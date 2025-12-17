Великобритания се връща в "Еразъм"

Великобритания ще се присъедини отново към програмата "Еразъм" на Европейския съюз.



Лондон прекрати участието си преди 5 години като част от споразумението за Брекзит. Британски студенти ще могат да се включат в "Еразъм" от 2027 година.

Програмата, финансирана от Евросъюза, предоставя възможност на желаещи да учат, да стажуват и да се занимават с доброволческа дейност в продължение на една година.

През 2021 година Великобритния стартира собствен вариант на "Еразъм", наречен "Тюринг". Той също позволява обучение и стаж в чужбина за определен период. Очаква се официалното завръщане на Великобритания в "Еразъм" да бъде обявено днес.



