Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Осем екипа на пожарната и днес ще останат на дежурство в засегнатия район, за да не се възобнови огънят от силен вятър

Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Големият пожар край Сунгурларе е напълно потушен. Това потвърди за БНТ кметът инж. Димитър Гавазов. По думите му огънят е бил изгасен късно снощи.

Усилията на огнеборците, военните, горските служители и доброволците са дали резултат в шестия ден от борбата с огнената стихия, когато огнището остана едно – в гората между селата Бероново и Скала, а пожарът е бил низов и е имало възможност да се гаси само на земя.

Осем екипа на пожарната и днес ще останат на дежурство в засегнатия район, за да не се възобнови огънят, тъй като има силен вятър.

Днес следобед ще бъде отменено бедствено положение в Сунгурларе. За шест дни пожарът изпепели над 20 хил. декара.

#Сунгурларе #пожар

