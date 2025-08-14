Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения.

"Досъдебното производство е образувано въз основа на постъпила информация, че в град Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до Република България. В България наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници. Задържаните лица обаче не са шофьори, а са ги набирали. За момента няма задържани шофьори. На 9 август бяха предприети координарани действия по разследването – над 25 претърсвания и изземвания. Бяха извършени претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, в резултат на които беше задържан ръководителят на групата и още 4 лица. На всичките 5 лица бяха повдигнати обвинения. На едно от тях беше взета мярка „гаранция“. Спрямо 4 лица беше взета мярка „задържане под стража“. Вчера в София беше задържано още едно лице, което е участник в групата. В автомобила му беше намерен куфар, съдържащ 9 пакета наркотично вещество – около 10 килограма марихуана. Срещу него също е взета мярка „задържане под стража“. Лицата са от мъжки пол, от 26 до 62-годишна възраст", каза Славена Костова, наблюдаващ прокурор по случая.

Работата по случая продължава. Няма данни наркотиците да са разпространявани в България.