БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

Арестуван е ръвоводителят на групата, заедно с още 5 лица

Снимка: ГДБОП
Слушай новината

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения.

"Досъдебното производство е образувано въз основа на постъпила информация, че в град Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до Република България. В България наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници. Задържаните лица обаче не са шофьори, а са ги набирали. За момента няма задържани шофьори. На 9 август бяха предприети координарани действия по разследването – над 25 претърсвания и изземвания. Бяха извършени претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, в резултат на които беше задържан ръководителят на групата и още 4 лица. На всичките 5 лица бяха повдигнати обвинения. На едно от тях беше взета мярка „гаранция“. Спрямо 4 лица беше взета мярка „задържане под стража“. Вчера в София беше задържано още едно лице, което е участник в групата. В автомобила му беше намерен куфар, съдържащ 9 пакета наркотично вещество – около 10 килограма марихуана. Срещу него също е взета мярка „задържане под стража“. Лицата са от мъжки пол, от 26 до 62-годишна възраст", каза Славена Костова, наблюдаващ прокурор по случая.

Работата по случая продължава. Няма данни наркотиците да са разпространявани в България.

"Ние задържахме общо 10 лица със заповед за задържане за 24 часа, но обвинения бяха повдигнати на 6. Те са познати на службите, някои от тях от години. Данните сочат, че част от тях са били ангажирани в международен трафик на кокаин. За момента може да се говори за около 90 килограма задържана марихуана. Има сведения, че групата се занимава с трафик на кокаин, но няма иззет кокаин", коментира ст.комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП.

#ГДБОП акция #наркотици #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
5
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Криминално

Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово
Задържаха 28 мигранти в микробус край царевското село Бродилово
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско Унищожиха 1725 кг канабис в Благоевградско
Чете се за: 00:57 мин.
Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция Синтетична дрога за 300 000 лева задържа пловдивската полиция
Чете се за: 01:50 мин.
Автомобил, движещ се с 203 км/ч, е засечен на магистрала „Струма“ в района на Перник Автомобил, движещ се с 203 км/ч, е засечен на магистрала „Струма“ в района на Перник
Чете се за: 00:50 мин.
Голямо количество райски газ откриха край Черноморец Голямо количество райски газ откриха край Черноморец
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ