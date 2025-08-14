Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици

Арестуван е ръвоводителят на групата, заедно с още 5 лица
Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения.
"Досъдебното производство е образувано въз основа на постъпила информация, че в град Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до Република България. В България наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници. Задържаните лица обаче не са шофьори, а са ги набирали. За момента няма задържани шофьори. На 9 август бяха предприети координарани действия по разследването – над 25 претърсвания и изземвания. Бяха извършени претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, в резултат на които беше задържан ръководителят на групата и още 4 лица. На всичките 5 лица бяха повдигнати обвинения. На едно от тях беше взета мярка „гаранция“. Спрямо 4 лица беше взета мярка „задържане под стража“. Вчера в София беше задържано още едно лице, което е участник в групата. В автомобила му беше намерен куфар, съдържащ 9 пакета наркотично вещество – около 10 килограма марихуана. Срещу него също е взета мярка „задържане под стража“. Лицата са от мъжки пол, от 26 до 62-годишна възраст", каза Славена Костова, наблюдаващ прокурор по случая.
Работата по случая продължава. Няма данни наркотиците да са разпространявани в България.
"Ние задържахме общо 10 лица със заповед за задържане за 24 часа, но обвинения бяха повдигнати на 6. Те са познати на службите, някои от тях от години. Данните сочат, че част от тях са били ангажирани в международен трафик на кокаин. За момента може да се говори за около 90 килограма задържана марихуана. Има сведения, че групата се занимава с трафик на кокаин, но няма иззет кокаин", коментира ст.комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП.