Напрежение и ниска активност в Буковлък, Плевенско

С празни секции и напрежение започнаха изборите в село Буковлък. Селото е под засилен надзор заради нарушения от предишни избори. Сутринта до 9 часа в Буковлък нямаше желаещи да гласуват в избирателните секции.

Пред камерата на БНТ говори мъж, който без притеснение се представя като сводник, с ясното съзнание, че това е наказуемо от закона.

„Сводник съм. Имам четири момичета, работят за мен. Имам и 20 000 евро. Да дойдат вкъщи да ги вземат, ако искат. Това е леглото. Те ще мислят, че ще ги раздавам. Аз взимам, аз не давам.“

В считаната за рискова 205-а секция в Буковлък преди малко възникна напрежение и скандал. Причината е твърдение, че член на секционната избирателна комисия е направил забележки и указания на език, различен от българския, към избиратели за това за коя партия да гласуват.

След остра забележка от председателя на СИК се стигна до нов скандал, включително обиди, и се наложи намеса на полицията, за да бъде овладяно напрежението.