НАТО: Инцидентът със задържания в Минск самолет е опасен

НАТО следи внимателно "принудителното кацане" на самолет на "Райънеър" в Минск и ареста на основателя на Роман Протасевич.

Смятаме този инцидент за опасен и изискващ международно разследване, заяви генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в Tуитър.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.