Навални осъди блокадата на Тръмп от Туитър

Руският опозиционен политик Алексей Навални разкритикува социалната мрежа Туитър за блокирането на профила на президента на САЩ Доналд Тръмп след атаката в Капитолия.

Според Навални забраната е "неприемлив акт на цензура". "Този прецедент ще бъде използван от враговете на свободата на словото по целия свят. В Русия също. Всеки път, когато трябва да заглушат някого, те ще кажат: "това е просто обичайна практика, дори Тръмп е блокиран в Туитър", написа Навални в Туитър.

