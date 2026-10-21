Нетаняху обяви, че целта на Израел е свалянето на иранското ръководство

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в реч, че свалянето на иранското ръководство е изрична цел на израелските сили за сигурност, предаде ДПА.

"Има само един начин тази заплаха да бъде премахната веднъж завинаги: сваляне на режима в Иран", каза той на церемония по дипломиране на офицери. "Това е моята директива към Израелските сили за отбрана, Мосад и службите за сигурност." "Режимът в Иран все още не си е взел поука. Моджтаба Хаменей, днешният тиранин, реши да върви по стъпките на баща си", заяви Нетаняху по адрес на върховния лидер на Иран. "Той изтегли предпазителя и Иран отново се опитва да разработи бомбите на смъртта."

Нетаняху каза, че докато Иран се стреми към унищожаването на Израел, екзистенциалната заплаха за еврейската държава продължава да съществува.

Техеран винаги е отричал да се стреми към създаването на ядрени оръжия, припомня ДПА.

Израелският лидер заяви също, че американският президент Доналд Тръмп, когото той определи като свой "близък приятел", споделя тази позиция. По думите на Нетаняху Тръмп наскоро е заявил по отношение на Иран, че е готов "да доведе работата докрай", но желае да действа съвместно с Израел. "И точно това ще направим", увери израелският лидер.

Нетаняху добави, че Израел и съюзниците му ще отсекат "главата на октопода", както и пипалата му, визирайки палестинското движение "Хамас" в ивицата Газа и ливанската групировка "Хизбула".

С атаките си в края на февруари Израел и САЩ започнаха мащабна война срещу Иран. Бившият върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит още в самото начало при израелски въздушен удар срещу официалната му резиденция. Иран отвърна с масирани ракетни удари и атаки с дронове срещу Израел и американски бази в региона.

През април страните се споразумяха за прекратяване на огъня, но войната продължава и оказва значително влияние върху световната икономика