БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нетаняху обяви, че целта на Израел е свалянето на иранското ръководство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази
бенямин нетаняху подал официално искане помилване
Слушай новината

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в реч, че свалянето на иранското ръководство е изрична цел на израелските сили за сигурност, предаде ДПА.

"Има само един начин тази заплаха да бъде премахната веднъж завинаги: сваляне на режима в Иран", каза той на церемония по дипломиране на офицери.

"Това е моята директива към Израелските сили за отбрана, Мосад и службите за сигурност."

"Режимът в Иран все още не си е взел поука. Моджтаба Хаменей, днешният тиранин, реши да върви по стъпките на баща си", заяви Нетаняху по адрес на върховния лидер на Иран.

"Той изтегли предпазителя и Иран отново се опитва да разработи бомбите на смъртта."

Нетаняху каза, че докато Иран се стреми към унищожаването на Израел, екзистенциалната заплаха за еврейската държава продължава да съществува.

Техеран винаги е отричал да се стреми към създаването на ядрени оръжия, припомня ДПА.

Израелският лидер заяви също, че американският президент Доналд Тръмп, когото той определи като свой "близък приятел", споделя тази позиция. По думите на Нетаняху Тръмп наскоро е заявил по отношение на Иран, че е готов "да доведе работата докрай", но желае да действа съвместно с Израел. "И точно това ще направим", увери израелският лидер.

Нетаняху добави, че Израел и съюзниците му ще отсекат "главата на октопода", както и пипалата му, визирайки палестинското движение "Хамас" в ивицата Газа и ливанската групировка "Хизбула".

С атаките си в края на февруари Израел и САЩ започнаха мащабна война срещу Иран. Бившият върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит още в самото начало при израелски въздушен удар срещу официалната му резиденция. Иран отвърна с масирани ракетни удари и атаки с дронове срещу Израел и американски бази в региона.

През април страните се споразумяха за прекратяване на огъня, но войната продължава и оказва значително влияние върху световната икономика

# Бенямин Нетаняху #войната в Близкия изток #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
2
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
3
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
4
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
5
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
6
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Близък изток

Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг
Израелски заселници нападнаха конвой на европейски дипломати на Западния бряг
Снаряди поразиха два танкера край Саудитска Арабия Снаряди поразиха два танкера край Саудитска Арабия
Чете се за: 01:50 мин.
Израел, Газа и битката за истината – Дейвид Харис за "Панорама" Израел, Газа и битката за истината – Дейвид Харис за "Панорама"
Чете се за: 11:32 мин.
Експлозии в Саудитска Арабия: Балистична ракета беше прехваната край Дахран Експлозии в Саудитска Арабия: Балистична ракета беше прехваната край Дахран
Чете се за: 00:50 мин.
Ново нападение от хутите срещу летището в Рияд, има жертви Ново нападение от хутите срещу летището в Рияд, има жертви
Чете се за: 00:40 мин.
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд
5499
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ