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Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА и Левски

от Милен Костов
18:10, 11.04.2023
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
локомотив левски ръководи никола попов
Снимка: БГНЕС
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Никола Попов ще бъде главен съдия на шампионатното столично дерби между ЦСКА и Левски София.

Назначенията бяха обявени от Съдийската комисия при Българския футболен съюз.

Помощници на Никола Попов във "Вечното дерби" ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов. Васимир Ел-Хатиб ще е 4-и съдия, а Красен Георгиев и Димо Вълчев ще бъдат ангажирани с ВАР.

Шампионът Лудогорец ще гостува в Кърджали на Арда, където Драгомир Драганов ще ръководи срещата с помощници Христо Хаджийски и Красимир Атанасов.

В другото столично дерби от кръга между Септември и ЦСКА 1948 главен арбитър е Георги Кабаков.

Всички съдийски назначения:

13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Тодоров Петров

14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов

14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.
ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев

14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев

15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов

17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.
ПФК Ботев АД - Спартак 1918
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов

17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Спасов Славов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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#Никола Попов #Вечното дерби
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