Никола Попов ще ръководи дербито между ЦСКА и Левски

Никола Попов ще бъде главен съдия на шампионатното столично дерби между ЦСКА и Левски София.

Назначенията бяха обявени от Съдийската комисия при Българския футболен съюз.

Помощници на Никола Попов във "Вечното дерби" ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов. Васимир Ел-Хатиб ще е 4-и съдия, а Красен Георгиев и Димо Вълчев ще бъдат ангажирани с ВАР.

Шампионът Лудогорец ще гостува в Кърджали на Арда, където Драгомир Драганов ще ръководи срещата с помощници Христо Хаджийски и Красимир Атанасов.

В другото столично дерби от кръга между Септември и ЦСКА 1948 главен арбитър е Георги Кабаков.

Всички съдийски назначения:

13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Тодоров Петров



14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов



14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Валентин Желев Добрев



14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Веселинов Гулев



15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Василев Йорданов



17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.

ПФК Ботев АД - Спартак 1918

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Георги Спасов Славов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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