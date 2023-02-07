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Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Черно море

от БНТ
18:47, 07.02.2023
Чете се за: 07:50 мин.
Спорт
Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Черно море
Снимка: БГНЕС
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести съдийските бригади за първите мачове от пролетния дял на Първа лига.

Двубоят Спартак - Лудогорец ще бъде воден от Гоерги Гинчев, а дербито на кръга между Левски и Черно море е поверен на столичанина Никола Попов.

Гостуването на лидера ЦСКА в Стара Загора срещу Берое ще бъде ръководено от Георги Давидов.

Съдийски назначения за срещите от 19-ти кръг в Първа лига:

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Петър Стоянов Петров

11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Валентин Желев Добрев

11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Радан Василев Мирянов

11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев

12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Йордан Веселинов Гулев

12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Йордан Динков Сталев

12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Николай Тодоров Петров

13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Александър Костадинов Костадинов

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Петър Стоянов Петров

11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Валентин Желев Добрев

11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Радан Василев Мирянов

11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев

12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Йордан Веселинов Гулев

12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Йордан Динков Сталев

12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Николай Тодоров Петров

13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Александър Костадинов Костадинов

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#Първа лига #Никола Попов #левски #черно море варна
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