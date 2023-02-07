Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз оповести съдийските бригади за първите мачове от пролетния дял на Първа лига.

Двубоят Спартак - Лудогорец ще бъде воден от Гоерги Гинчев, а дербито на кръга между Левски и Черно море е поверен на столичанина Никола Попов.

Гостуването на лидера ЦСКА в Стара Загора срещу Берое ще бъде ръководено от Георги Давидов.

Съдийски назначения за срещите от 19-ти кръг в Първа лига:

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Петър Стоянов Петров



11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Валентин Желев Добрев



11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Радан Василев Мирянов



11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Ичко Лозев Лозев



12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Йордан Веселинов Гулев



12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Йордан Динков Сталев



12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Николай Тодоров Петров



13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Александър Костадинов Костадинов

10 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Петър Стоянов Петров



11 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Хебър 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Диян Христов Вълков АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Валентин Желев Добрев



11 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Радан Василев Мирянов



11 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Ичко Лозев Лозев



12 февруари 2023 г., неделя, 12:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Йордан Веселинов Гулев



12 февруари 2023 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Йордан Динков Сталев



12 февруари 2023 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Враца

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Николай Тодоров Петров



13 февруари 2023 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК Славия 1913 - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Александър Костадинов Костадинов

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