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Никола Попов ще ръководи дербито между Лудогорец и Локомотив Пловдив

от БНТ
14:45, 24.09.2023
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
локомотив левски ръководи никола попов
Снимка: БГНЕС
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Никола Попов ще бъде главен арбитър на сблъсъка между Лудогорец и Локомотив Пловдив от 11-ия кръг на Първа лига.

Негови помощници ще бъдат Павлин Михайлов и Димитър Русев. Волен Чинков и Християна Гутева ще бъдат отговорни със системата ВАР.

Най-старото столично дерби между Славия и Левски бе повелено на Валентин Железов. Другият столичен сблъсък от кръга между ЦСКА и Локомотив София ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Георги Гинчев е назначен да ръководи срещата между Черно море и Ботев Пловдив, а Мартин Великов ще отговаря за случващото се на мача между Берое и ЦСКА 1948.

Българския футболен съюз (БФС) оповести съдийските назначения за предстоящите двубои в шампионата.

26 септември 2023 г., вторник, 17:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Константин Делов Писков

26 септември 2023 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Генов Нарлев

27 септември 2023 г., сряда, 15:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Мартин Тодоров Мачев
СН: Николай Йорданов Колев

27 септември 2023 г., сряда, 18:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Йордан Веселинов Гулев

27 септември 2023 г., сряда, 20:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Николай Тодоров Петров

28 септември 2023 г., четвъртък, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар Ахмед

28 септември 2023 г., четвъртък, 18:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Александър Костадинов Костадинов

28 септември 2023 г., четвъртък, 20:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Локомотив 1929
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Иван Захариев Вълчев

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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#Никола Попов #Лудогорец #Локомотив Пловдив
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