Никола Попов ще ръководи дербито на Варна на "Тича", дадоха Ботев Пд - Лудогорец на Георги Гинчев

Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията на арбитрите за всичките осем мача от последния 30-и кръг на редовния сезон на Първа лига, които ще се изиграят между 6 и 8 май.

Безспорно мачът с най-голям заряд в този кръг ще бъде варненското дерби на "Тича" между Черно море и Спартак Варна, а за главен арбитър на нея бе определен Никола Попов, а на ВАР ще бъде Георги Димитров.

Един от най-интересните двубои, а именно визитата на Лудогорец на "Колежа" срещу Ботев Пловдив бе поверена на Георги Гинчев, а за системата ВАР в тази среща ще отговаря Волен Чинков.

Драгомир Драганов ще ръководи битката в Пловдив между съставите на Локомотив и Левски, а за съдийските решения на мача ЦСКА - Ботев Враца ще отговаря Валентин Железов.

Ето ги и всички съдийски назначения за 30-ия кръг на Първа лига:

6 май 2023 г., събота, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Йордан Веселинов Гулев



6 май 2023 г., събота, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Славия 1913

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Валентин Желев Добрев



7 май 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Спасов Славов



7 май 2023 г., неделя, 17:45 ч.

ПФК Черно море - Спартак 1918

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Йордан Костадинов Иванов



7 май 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Мартин Живков Богдев



8 май 2023 г., понеделник, 15:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Хебър 1918

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Кольо Димитров Данев



8 май 2023 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



8 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Константин Делов Писков

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