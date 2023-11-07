Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Ботев Пловдив

Никола Попов ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и Ботев Пловдив, определиха от Съдийската комисия при Българския футболен съюз.

В петък предстои и дербито между Локомотив Пловдив и Локомотив София. То е поверено но Георги Гинчев.

ЦСКА гостува на Крумовград, където главен арбитър ще бъде Радослав Гидженов, а Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Етър и Лудогорец.

От футболната централа оповестиха назначенията за 17-ия кръг в Първа лига:

10 ноември 2023 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



10 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Мартин Живков Богдев



11 ноември 2023 г., събота, 12:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Стефан Апостолов Апостолов



11 ноември 2023 г., събота, 15:15 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Георги Владимиров Игнатов



11 ноември 2023 г., събота, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Николай Тодоров Петров



12 ноември 2023 г., неделя, 13:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Георги Крумов Виделов



12 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Ботев АД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Валентин Желев Добрев



12 ноември 2023 г., неделя, 18:00 ч.

ФК Етър ВТ - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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