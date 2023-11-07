Никола Попов ще ръководи двубоя между Левски и Ботев Пловдив
Съдийската комисия при Българския футболен съюз определи реферите за 17-ия кръг в Първа лига
Никола Попов ще бъде главен съдия на двубоя между Левски и Ботев Пловдив, определиха от Съдийската комисия при Българския футболен съюз.
В петък предстои и дербито между Локомотив Пловдив и Локомотив София. То е поверено но Георги Гинчев.
ЦСКА гостува на Крумовград, където главен арбитър ще бъде Радослав Гидженов, а Владимир Вълков ще ръководи двубоя между Етър и Лудогорец.
От футболната централа оповестиха назначенията за 17-ия кръг в Първа лига:
10 ноември 2023 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
10 ноември 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Мартин Живков Богдев
11 ноември 2023 г., събота, 12:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Стефан Апостолов Апостолов
11 ноември 2023 г., събота, 15:15 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Владимиров Игнатов
11 ноември 2023 г., събота, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Николай Тодоров Петров
12 ноември 2023 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Георги Крумов Виделов
12 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Валентин Желев Добрев
12 ноември 2023 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Радан Василев Мирянов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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