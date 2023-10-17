Никола Попов ще свири на дербито Левски - Черно море

Никола Попов ще бъде главен арбитър на дербито от 14-ия кръг в родната Първа лига между отборите на Левски и Черно море, реши Съдийската комисия към БФС.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази неделя (22 октомври) от 16:30 ч., а в него помощници на Попов ще бъдат Георги Тодоров и Мартин Ангелов, докато в ролята на четвърти рефер ще влезе Васил Минев.

Отговорник за системата ВАР ще бъде Валентин Железов с асистент Станимир Илков.

В друг двубой между два тима от топ 6 - Арда срещу Лудогорец - главен съдия ще бъде Ивайло Стоянов.

Междувременно арбитър на мача с участието на лидера в първенството Локомотив Пловдив и Берое Стара Загора ще бъде Мартин Великов, а Пирин Благоевград - ЦСКА бе поверен на Драгомир Драганов.

Ето ги и всички съдийски назначения за 14-ия кръг в Първа лига:

20 октомври 2023 г., петък, 16:45 ч.

ФК Крумовград - ФК Етър ВТ

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Георги Василев Йорданов



20 октомври 2023 г., петък, 19:15 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев

СН: Валентин Желев Добрев



21 октомври 2023 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Иван Захариев Вълчев



21 октомври 2023 г., събота, 16:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Радан Василев Мирянов



21 октомври 2023 г., събота, 19:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Стоян Маринов Алексиев



22 октомври 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Ичко Лозев Лозев



22 октомври 2023 г., неделя, 16:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Георги Владимиров Игнатов



22 октомври 2023 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Цветан Кръстев Кръстев

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