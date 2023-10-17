Никола Попов ще свири на дербито Левски - Черно море
Никола Попов ще бъде главен арбитър на дербито от 14-ия кръг в родната Първа лига между отборите на Левски и Черно море, реши Съдийската комисия към БФС.
Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е тази неделя (22 октомври) от 16:30 ч., а в него помощници на Попов ще бъдат Георги Тодоров и Мартин Ангелов, докато в ролята на четвърти рефер ще влезе Васил Минев.
Отговорник за системата ВАР ще бъде Валентин Железов с асистент Станимир Илков.
В друг двубой между два тима от топ 6 - Арда срещу Лудогорец - главен съдия ще бъде Ивайло Стоянов.
Междувременно арбитър на мача с участието на лидера в първенството Локомотив Пловдив и Берое Стара Загора ще бъде Мартин Великов, а Пирин Благоевград - ЦСКА бе поверен на Драгомир Драганов.
Ето ги и всички съдийски назначения за 14-ия кръг в Първа лига:
20 октомври 2023 г., петък, 16:45 ч.
ФК Крумовград - ФК Етър ВТ
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Георги Василев Йорданов
20 октомври 2023 г., петък, 19:15 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Валентин Желев Добрев
21 октомври 2023 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Захариев Вълчев
21 октомври 2023 г., събота, 16:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Радан Василев Мирянов
21 октомври 2023 г., събота, 19:00 ч.
Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 октомври 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Славия 1913
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Ичко Лозев Лозев
22 октомври 2023 г., неделя, 16:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Георги Владимиров Игнатов
22 октомври 2023 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
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