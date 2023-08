Американският спринтьор Ноа Лайлс спечели трета поредна световна титла в спринта на 200 метра, след като завърши на първо място в бягането в Будапеща.

След триумфа си и на 100 метра преди пет дни, той е първият лекоатлет с дубъл на спринтовите дистанции от Юсейн Болт през 2015.

Бягането в Будапеща бе изравнено до преполовяването на дистанцията, но Лайлс увеличи скоростта след завоя, откъсна се от останалите и бягаше сам в заключителните 80 метра. Той финишира с време 19.52 секунди, а неговият сънародник Ерион Найтън взе среброто с 19.75. Бронзът остана за Летсиле Тебого от Ботсвана с време 19.81 секунди.

В скорошен пост в Инстаграм, Лайлс даде смела прогноза, че ще покрие 200 метра за 19.10, което щеше да бъде далеч по-добро постижение от световния рекорд на Болт за 19.19. Неговото време обаче не бе дори най-доброто му за сезона - 19.47, записано в Лондон през миналия месец.

