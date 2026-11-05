Нов ден на протести във Франция: 70 000 полицаи ще охраняват в опит да предотвратят нови нападения

Франция се готви за нов ден на масови стачки и протести срещу високите разходи за живот на фона на влошаващо се качество на публичните услуги и образованието.

Полицията отново измести планираното шествие в Париж по алтернативен маршрут малко по далече от идеалния център. По данни на вътрешното разузнаване в уличните демонстрации в страната ще се включат между 500 000 и 700 000 протестиращи. 70 000 полицаи ще охраняват протестите в опит да предотвратят нови нападения над магазини и публични сгради след погрома по време на протестите на 17 октомври.

Очаква се да стачкуват над 17% от началните учители. Синдикатите предупреждават и за възможни проблеми с жп и градския транспорт.