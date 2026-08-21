Нов пожар избухна в землището на сливенското село Градец. Огънят достигна до първите къщи в горната част на населеното място, но бързата намеса на огнеборците предотврати разпространението му към домовете на хората. Пожарът е локализиран. Продължава борбата с огъня и край село Медвен.

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: "2000 декара са изгорели към момента, горски масиви няма, само ниска трева и храсти. Към момента единственото огнище се намира точно на границата с горския масив и де факто нашата цел ще бъде то да бъде локализирано днес."

гл. инспектор Мариан Йоргов, началник сектор в РПБЗН – Сливен: "Можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхождат всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци, вследствие се загасват и тях. Сега силите ни насочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара."