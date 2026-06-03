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Нова размяна на удари САЩ–Иран: Петролът отново тръгна нагоре, преговорите са в застой

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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първи сериозен тест примирието сащ иран размениха удари ормузкия проток
Снимка: БТА
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Нова размяна на удари между САЩ и Иран, докато преговорите за споразумение за удължаване на примирието остават в застой.

Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по иранския остров Кешм в Ормузкия проток в отговор на ирански опити за ракетни атаки срещу американски цели в района на Близкия изток. Ирански балистични ракети, изстреляни срещу Кувейт и щаба на Пети флот на САЩ в Бахрейн, не са могли да достигнат целите си. Американската армия е извадила от строя и празен танкер, опитващ се да достигне иранския остров Харг в нарушение на блокадата, наложена от Вашингтон срещу иранските пристанища. Напрежението доведе до покачване на цените на петрола за трети пореден ден до 97 долара за барел.

#САЩ #ормузки проток #Иран #​Бахрейн #Кувейт

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