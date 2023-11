Новак Джокович: Догодина искам четирите титли от Шлема и злато от Олимпиадата

Световният №1 Новак Джокович разкри огромните си амбиции за следващия сезон, след като изпрати една от най-успешните години в кариерата си.

Миналата вечер Джокович победи италианеца Яник Синер в спора за титлата от Финалите на АТП, като по този начин спечели престижното отличие за рекорден седми път в кариерата си.

През 2023 сърбинът също така грабна три титли от Големия шлем и за осми път завършва годината на върха на световната ранглиста. Запитан какво повече може да направи през следващия сезон, Джокович си постави оптимални цели.

"Well, you can win four Slams and Olympic gold. Let's see. I have always the highest ambitions and goals. That's not going to be different for the next year, that's for sure. The drive that I have is still there."



