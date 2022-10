Новак Джокович спечели титлата в Тел Авив без загубен сет

Новак Джокович спечели тенис турнира в Тел Авив. Той победи хърватина Марин Чилич с 6:3, 6:4 във финала.

Това бе трети триумф за Ноле през сезона и общо 89-и в кариерата му. Сърбинът не загуби нито един сет по пътя си към трофея.

В последния мач от надпреварата срещу добре познатия си опонент Марин Чилич, Джокович започна силно още в откриващите геймове. Във втория той пропиля два брейкбола, а в четвъртия поведе с 40:15 на сервис на Чилич и от втория си шанс успя да пробие.

Това бе и достатъчно за него да затвори сета с 6:3 без да даде на Марин Чилич шансове за връщане на пробива.

Вторият сет стартира с пробив за Джокович още в първия гейм, а до края Чилич имаше само един шанс да спечели подаването на съперника си и да се върне в мача, но го пропиля.

Така с 6:4 във втория сет Новак Джокович грабна титлата от турнира в Тел Авив.

Signed and sealed



The moment @DjokerNole secured his 89th ATP title!@telavivopen pic.twitter.com/U5cuaDGiih