Новак Джокович стартира с успех сезона на клей

Водачът в световната ранглиста Новак Джокович (Сърбия) започна с победа участието си на турнира по тенис на червени кортове в Монте Карло от сериите „Мастърс“ с награден фонд от 5 779 335 евро.

В среща от втория кръг поставеният под №1 в схемата Джокович надделя над стартиралия от квалификациите Иван Гахов (Русия) със 7:6(5), 6:2 за час и 48 минути игра.

Двубоят бе първи за сърбина на клей този сезон и първи от началото на март тази година, когато загуби от Даниил Медведев на полуфиналите на турнира в Дубай.

35-годишният Новак Джокович, който почиваше в първия кръг, допусна пробив в първия сет и изостана с 3:4, но веднага изравни и трябваше да мине през тайбрек, за да спечели частта. Във втория сет той бе по-категоричен срещу 198-ия в света Гахов, направи два пробива и спечели с 6:2.

Mission Title No.3 in Monte Carlo: ON @DjokerNole fights past qualifier Gakhov to reach the last 16!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/r56mcof1LQ