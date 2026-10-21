Няма задържани в Русе срещу купуването на гласове, акцията продължава

За момента няма задържани при полицейската операция срещу изборните и битовите престъпления в Русе и региона. Резултатите са междинни, като акцията продължава без определен краен час, съобщиха за БНТ от Областната дирекция на МВР.

Полицейските служители са инспектирали общо 15 рискови зони и адреса, за които е постъпила информация за възможна търговия с гласове, като най-много от тях са реализирани в районите на Бяла и Ветово. С цел да се пресекат схеми за финансова зависимост е извършен засилен контрол и в по-специфични обекти като заложни къщи и дружества за бързи кредити в целия регион.

Установено е лице, утвърдило се като местен лидер на група с влияние върху купуването на гласове. Срещу него се извършва проверка за евентуална съпричастност към престъпления срещу изборните права на гражданите.

Проверени са също така 49 лица от активния криминален контингент и над 400 моторни превозни средства, като е разкрито лице, обявено за общодържавно издирване. Установени са и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества. У 32-годишен мъж са открити количества метамфетамин и марихуана, а при група от четирима младежи - суха тревна маса с тегло около 20 грама и свита цигара с марихуана.

Ситуацията в региона е спокойна, а полицията остава на терен, за да следи за стриктното спазване на обществения ред и изборното законодателство, информират от ведомството.