Няма засилени кибератаки в изборния ден

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията или атаки от типа „отказ от услуга“ от началото на изборния ден, съобщиха от Министерството на електронното управление. Временният ситуационен център за киберсигурност в Министерството на електронното управление (МЕУ), с председател министъра на електронното управление доц. Георги Шарков, следи ситуацията в реално време. В състава му влизат представители на МЕУ, МВР, Министерството на отбраната, ДАНС и ГДБОП.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 ч. сутринта до полунощ. При съмнения за заплаха се изготвят планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност.