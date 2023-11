Обрат от 26 точки пасив помогна на Милуоки да запише 12-ата си победа

Отборът на Милуоки Бъкс постигна 12-ата си победа през сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, след като се наложи със 108:102 при домакинството си на Портланд Трейл Блейзърс.

"Елените" стигнаха до успеха след кош на Янис Адетокунбо 18.1 секунди преди края, а точният му изстрел ознаменува обрат от 26 точки, който сътвориха домакините.

Тимът на Портланд, който е в процес на преизграждане след сделката, изпратила Деймиън Лилард в Милуоки, поведе с 81:55 след тройка на Джерами Грант 9 минути преди края на третата четвърт.

Гостите имаха двуцифрена преднина и в средата на последната четвърт, но се пречупиха в заключителните секунди.

За победителите Янис Адетокунбо вкара 33 точки и овладя 16 борби, а Лилард вкара още 31 точки в коша на бившия си тим.

В тима на Портланд най-резултатен бе Грант с 22 точки, а Малкълм Брогдън добави 18 точки и 12 асистенции.

След победата Милуоки разделя второто място в Източната конференция с баланс от 12 победи и 5 загуби, какъвто има и съставът на Орландо Меджик.

