Ограничиха за кратко движението по част от АМ "Струма" заради разлив на масло

Временно беше ограничено движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград поради разлято масло на пътното платно.

Екипи на „Пътна полиция“ временно спряха движението на тежкотоварния трафик, а лекият беше пренасочван през с. Мало Бучино.

Мярката беше въведена с цел недопускане на пътнотранспортни произшествия. Движението беше възстановено след обезопасяване на пътната настилка.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".