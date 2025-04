Оклахома Сити Тъндър преодоля пасив от 29 точки и се доближи над победа от полуфинал на Запад

Оклахома Сити Тъндър победи Мемфис Гризлис със 114:108 като гост и поведе с 3:0 победи в четвъртфиналната среща в Западната конференция в плейофите на Националната баскетболна асоциация

През втората четвърт домакините изградиха преднина от 29 точки, но основният им двигател Джа Морант получи контузия в бедрото, която го извади от игра около три минути преди края на първото полувреме. Гостите се върнаха в мача и осъществиха втория най-голям в историята на плейофите на НБА от сезон 1996/1997 насам. Единственият друг такъв е бе през 2019 година, когато Лос Анджелис Клипърс преодоля изоставане от 31 точки срещу Голдън Стейт.

