Олимпиакос смълча Валенсия в исторически мач за Везенков

Александър Везенков имаше своите моменти и помогна на Олимпиакос да премине през ада, за да ликува за втори пореден път в Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите сломиха Валенсия със 102:97 след продължение в среща, изиграна в "Роч Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас хвърли доста усилия, особено през второто полувреме, когато навакса историческо изоставане от 28 точки и прати мача в допълнителни 5 минути, в които оцеля срещу състава, воден от Шави Албер. По този начин испанците стъпиха накриво за първи път от началото на сезона в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, а "червени-белите" изравниха рекорда за най-голям обрат от 2012/2013, когато Асеко Проком Гдиня наваксва същия пасив срещу Монтепаски Сиена.

One of the WILDEST COMEBACKS EVER! Overtime is underway, don't miss a moment: https://t.co/6iMuJSeVer https://t.co/NfnVqQTbsG — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Мачът се оказа исторически и за спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който задмина Серхио Родригес във вечната класация при реализаторите в Евролигата и има 3774 срещу 3772 за легендарния испанец. Както по традиция, българският национал попадна сред титулярите и допринесе за ключовия обрат. Крилото се прибра в съблекалнята с 14 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 1/5 зад дъгата и 7.8 от линията за изпълнение на наказателни удара.

Титуляр бе и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който бе лимитиран. Американецът с български паспорт завърши с 3 точки, 4 борби, 1 асистенция за 15 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 1/4 от далечна дистанция.

Срещу името на гърците четири победи и една загуба, с колкото са и испанците. На 16 октомври (петък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Барселона, докато Валенсия ще домакинства на Макаби Тел Авив ден по-рано.

They pulled off the IMPOSSIBLE! The reigning champs complete the 28-point comeback equalling the biggest comeback win in league's history #EveryGameMatters https://t.co/6mLmkRKXK6 — EuroLeague (@EuroLeague) October 13, 2026

Стрелбата зад дъгата се превърна в основно оръжие за домакините, които бе особени проблеми стигнаха до двуцифрена разлика в откриващите минути. Епизодичните изяви на Жан Монтеро и Мбайе ндиае не доведоха до импулс за домакините, а горещата ръка на Никола Миротич основно вдъхнови испанците за аванс от 14 точки в края на встъпителния период.

Камерън Тейлър, Нейт Рийвърс и Ти Джей Шортс бяха основните заподозрени към това „портокалите“ да подчертаят своята доминация в хода на следващата десетка. Монтеро бе единственият лъч надежда за гърците, но му липсваше подкрепа и „оранжевите“ бяха на гребена на вълната, за да се оттеглят в съблекалнята при 59:34.

Шортс напомни за себе си на старта на третата част, когато участникът в Лига Ендеса стигна до най-голямата разлика в своя полза – 28 точки разлика. „Червено-белите“ отказаха да развеят бялото знаме със съдействието на Александър Везенков и Фурние, които дадоха заявка за щурм. Все пак домакините се пребориха за 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Далечните снаряди, дело на Фурние и Монтеро, запалиха нова искра за тима от Пирея, който отново не се притесни да погледне към обрата в заключителната четвърт. „Портокалите“ изпаднаха в нокдаун, а забивка на Ндайе провокира така желания обрат за плюс 2 с по-малко от 2 минути до края. Последваха безрезултатни атаки, както и един пропуск на Везенков от наказателната линия. Кош на Рийвърс и една пропусната стрелба от фаул линията помогна на действащите шампиони на Гърция да се отскубнат с 2 точки във финалните 25 секунди. Така се стигна до последните 6, когато Шортс постави равенството на таблото и прати мача в продължение.

В допълнителните 5 минути бяха подвластни на стрелби от наказателната линия и смяната на водачеството. 6 безответни точки, дело на Везенков, Фурние и Монтеро, тласнаха актуалните първенци в турнира на богатите до плюс 5 с 54 секунди, оставащи на часовника до финалната сирена, за да си подпечатат победата.

Жан Монтеро блесна за Олимпиакос с 26 точки, допълнени от 5 борби. Еван Фурние се разписа с 23 точки, Мбайе Ндиае завърши с 11.

Никола Миротич отвърна за Валенсия с 19 точки. Ти Джей Шортс регистрира 16 и 5 асистенции, Камерън Тейлър релизира 15, Армани Брукс приключи с 14 точки и 4 точни стрелби зад дъгата. Нейт Рийвърс има 13.