Оливие Жиру: Ще бъде трудно, независимо дали съперникът е Интер или Бенфика

Нападателят на Милан Оливие Жиру вкара ценния гол за “росонерите” при равенството 1:1 като гост на Наполи в реванша от 1/4-финалите на Шампионската лига. Французинът пропусна дузпа, но малко по-късно се отчете с попадение на празна врата след перфектен пробив на Рафаел Леао. Отборът на Милан за 13-и път в своята история ще играе в полуфиналите на Шампионската лига. „Росонерите“ завършиха наравно с Наполи и с общ резултат 2:1 продължават към полуфиналите.

Milan semi-finalists for first time since 2007! #UCL pic.twitter.com/WzD2y92l0g