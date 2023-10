Онс Жабер достигна до четвъртфиналите в Чжънчжоу, но малко по-късно се отказа заради контузия

Най-високо поставената тенисистка на турнира от сериите WTA 500 в Чжънчжоу, Китай Онс Жабер беше принудена да преустанови участието си в надпреварата заради травма в коляното.

Любопитното е, че това решение на тунизийката дойде, въпреки че по-рано в рамките на днешния ден тя победи с 6:3, 7:6(6) Лучия Брондзети от Италия, с което си гарантира място в четвъртфиналите.

Скоро след този успех обаче Жабер публикува видеообръщение, в което разкри, че е принудена да се откаже от по-нататъшното си участие в турнира заради контузия.

Unfortunately, after an amazing fight, @Ons_Jabeur is forced to withdraw due to a knee injury.



Get well soon, Ons! We absolutely loved having you around!