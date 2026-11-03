Опасност от преливане на река Двойница край Обзор заради очаквани силни валежи

Опасност от повишаване на нивото и евентуално преливане на река Двойница край Обзор заради очакваните обилни валежи. За това предупреждават от местното кметство, като призовават жителите в близост до реката да бъдат особено внимателни.

Влошаването на метеорологичната обстановка се очаква след полунощ, когато в Бургаска област ще започнат значителни валежи от дъжд.

За утре Националният институт по метеорология и хидрология е обявил оранжев код за опасно време в област Бургас. През предстоящата нощ се очакват количества между 20 и 35 литра на квадратен метър, а на отделни места – до 60 литра.

Според прогнозата през утрешния ден валежите постепенно ще отслабват, а по-късно се очаква и да спрат.