Орландо спря победната серия на Бостън в НБА

Отборът на Орландо Меджик сложи край на серията от девет поредни обеди на Бостън Селтикс, след като спечели домакинството си на лидерите в Източната конференция със 113:98 точки.

Джейсън Тейтъм и компания бяха в страхотна серия, но бяха неубедителни в атаката срещу Меджик и загубиха топката цели 18 пъти срещу 10 за съперника.

