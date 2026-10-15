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Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе на свобода предсрочно

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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години затвор кристиан николов причинил смъртта милен цветков
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Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на Милен Цветков, иска да излезе предсрочно от затвора. Делото ще бъде разгледано следващата седмица в Софийския градски съд.

Николов беше осъден окончателно през 2023 г. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, защото е блъснал колата на журналиста, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това, Николов карал със значително превишена скорост.

Той причини смъртта на Милен Цветков навръх Великден през 2020 г., след като се заби с автомобила си в колата на журналиста на червен светофар в София.

#предсрочно на свобода #убийството на Милен Цветков #Кристиан Николов #Милен Цветков

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