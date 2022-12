Отборът на "Хоукс" спечели Световната тенис лига в Дубай, след като се наложи над тима на "Кайтс" във финала с 37:25.

В ранния двубой Елена Рибакина победи Ига Швьонтек с 6:3, 6:1 за 1 час и 2 минути игра.

При мъжете Феликс Оже-Алиасим надви Александър Зверев с 6:4, 6:3. В първия сет равенството се запази до 4:4, преди канадеца да пробие опонента си и да спечели частта. Във втория сет световният №6 реализира нови два пробива, за да се поздрави с успеха. Той сложи точка на спора с първия си мачбол след 1 час и 27 минути игра.

В последния сблъсък от надпреварата отборът на Анастасия Павлюченкова и Доминик Тийм надделя над тима на Саня Мирза и Холгер Руне с със 7:6(4), 6:3. Двата отбора си размениха по два пробива в първата част, преди да се стигне до тайбрек, спечелен от рускинята и австриеца. Втория сет двамата осъществиха ключов пробив за 3:1 гейма, който им помогна да триумфират с втория си мачбол след 1 час и 25 минути игра.

Отборът на победителите се състои от Елена Рибакина, Александър Зверев, Анастасия Павлюченкова и Доминик Тийм.

