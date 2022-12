Срутване рани 27 души на баскетболен мач в Египет

Най-малко 27 души са ранени след срутване на метални конструкции на трибуна в спортния комплекс "Хасан Мустафа" в град 6 октомври близо до Кайро, съобщава сайтът "Ahram Online".

Инцидентът е станал по време на баскетболния мач за Суперкупата между отборите на Ал-Ахли от Кайро и Ал-Итихад от Александрия.

Действията на феновете породили срутването, поради което мачът бил прекъснат.

Seventy-two fans were injured in a collapse of a sports stadium in the 6th of October city, Cairo, during a basketball game between Al ahly and Al Ittihad Alexandria.#Egypt | #مصر #الاهلي #الاتحاد pic.twitter.com/5XWrQl8hgM