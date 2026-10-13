Откриха близо 129 000 контрабандни цигари в камион с плодове и зеленчуци

128 800 къса контрабандни цигари откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция.

Камионът с турска регистрация превозвал плодове и зеленчуци от Турция през България за Австрия. При проверка с рентгенова апаратура митническите служители установили подозрителни плътности в шкафовете на полуремаркето.

При последвалата щателна проверка били открити 6440 кутии цигари с турски акцизен бандерол, съобщиха от Агеннция "Митници".

Тютюневите изделия и камионът са задържани. На турския шофьор е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.