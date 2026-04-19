Отвориха врати избирателните секции в САЩ. Гласуването в най-голямата секция в Съединените щати - в център "Малката България" започна преди повече от час. Хората вече започват да идват, за да упражнят правото си на глас. Обстановката е спокойна, няма опашки.

Очаква се по-голяма избирателна активност, защото при предишните избори пуснаха бюлетина под 10% от тези, които имат право да гласуват. Наши сънародници споделят пред кореспондента на БНТ Симеон Гаспаров, че гласуват, за да се подобри живота в България и един ден да се завърнат в родината. Защото връщайки се у нас се сблъскват с едни и същи проблеми, на които все още не е намерено решение като лоши пътища, несигурност, беззаконие, неефективна правосъдна система, бюрокращина и др.

Вижте прякото включване на Симеон Гаспаров.