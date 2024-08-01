Париж 2024: Програма - 02.08.2024 г.
Програма на българското участие в Париж 2024 – 2 август
11:15 ч. – Лека атлетика – Мирела Демирева /скок на височина – квалификации/ БНТ 3
12:00 ч. – Плуване – Йосиф Миладинов /100м бътерфлай – серии/ БНТ 3
16:40 ч. – Бокс – Светлана Каменова /57 кг – първи кръг/ БНТ 3
19:00 ч. – Лека атлетика – Габриела Петрова /троен скок – квалификации/ БНТ 1
Париж 2024 - Програма на БНТ – 2 август
09:10 ч. – Добро утро, Париж! БНТ 1 и БНТ 3
11:15 ч. – Лека атлетика – Мирела Демирева /скок на височина – квалификации/ БНТ 3
12:00 ч. – Плуване – Йосиф Миладинов /100м бътерфлай – серии/ БНТ 3
12:30 ч. – Гребане /финали/ БНТ 1
13:00 ч. – Тенис /сингъл мъже - полуфинал/ БНТ 3
16:40 ч. – Бокс – Светлана Каменова /57 кг – първи кръг/ БНТ 3
18:00 ч. – Волейбол – Франция - Словения /групова фаза - мъже/ БНТ 3
18:30 ч. – Днес на Игрите БНТ 1
19:00 ч. – Лека атлетика – Габриела Петрова /троен скок – квалификации/ БНТ 1
/финали/
20:00 ч. – Тенис /сингъл мъже - полуфинал/
21:30 ч. – Плуване /финали/ и Лека атлетика /финали/ БНТ 1
22:00 ч. – Баскетбол – Франция - Германия /групова фаза - мъже/ БНТ 3
23:00 ч. – Днес на Игрите БНТ 1
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