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Български футбол
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Първа лига: Черно море - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:43, 02.11.2026
Спорт
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Ботев Враца
#ПФК Черно море
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