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Парвиз Умарбаев: ЦСКА 1948 има високи цели, готов съм да играя

от БНТ
16:46, 12.08.2022
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Парвизджон Умарбаев
Снимка: ПФК ЦСКА 1948
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Футболистът на ЦСКА 1948 Парвиз Умарбаев сподели, че високите цели пред клуба са били основната причина, той да се присъедини към отбора.

Таджикистанският национал разкри, че е приет добре от останалите си съотборници.

"От клуба имаше интерес към мен още от април месец. С ръководството се разбрахме, но не стана веднага, защото имаше проблеми. Но това не е важно, важното е, че вече съм част от отбора. Приеха ме много добре, особено колективът. Според мен това е много важно за всеки един нов футболист. Засега всичко ми харесва", сподели играчът в интервю за клубната медия.

Двукратният носител на Купата на България с Локомотив Пловдив тренира под наставленията на старши треньора Любослав Пенев от около три седмици и съвсем скоро ще е готов за игра.

"Когато дойде предложението от ЦСКА 1948 и се срещнах с ръководството, чух амбициите и ми беше много интересно. Тук има високи цели и искам да ги постигна заедно с отбора. Отборът започна много добре и виждам, че има качества. Сезонът е дълъг и има много мачове. Ще работим здраво и ще видим къде сме в края. Тренировките минават много добре, влизам в ритъм. В момента чакам документи. Готов съм вече да играя", допълни той.

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#Парвиз Умарбаев # ЦСКА 1948
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