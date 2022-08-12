Парвиз Умарбаев: ЦСКА 1948 има високи цели, готов съм да играя

Футболистът на ЦСКА 1948 Парвиз Умарбаев сподели, че високите цели пред клуба са били основната причина, той да се присъедини към отбора.

Таджикистанският национал разкри, че е приет добре от останалите си съотборници.

"От клуба имаше интерес към мен още от април месец. С ръководството се разбрахме, но не стана веднага, защото имаше проблеми. Но това не е важно, важното е, че вече съм част от отбора. Приеха ме много добре, особено колективът. Според мен това е много важно за всеки един нов футболист. Засега всичко ми харесва", сподели играчът в интервю за клубната медия.

Двукратният носител на Купата на България с Локомотив Пловдив тренира под наставленията на старши треньора Любослав Пенев от около три седмици и съвсем скоро ще е готов за игра.

"Когато дойде предложението от ЦСКА 1948 и се срещнах с ръководството, чух амбициите и ми беше много интересно. Тук има високи цели и искам да ги постигна заедно с отбора. Отборът започна много добре и виждам, че има качества. Сезонът е дълъг и има много мачове. Ще работим здраво и ще видим къде сме в края. Тренировките минават много добре, влизам в ритъм. В момента чакам документи. Готов съм вече да играя", допълни той.

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