Почина вокалистът на "Юрая Хийп" Джон Лоутън

Внезапно почина вокалистът на група "Юрая Хийп" Джон Лоутън, съобщават музикантите на официалната страница на групата.

Певецът е издъхнал на 29 юни, на 74-годишна възраст, но тъжната новина беше оповестена днес.

От "Юрая Хийп" публикуваха съобщение за нея и в официалния си профил в Туитър. В публикацията се казва още, че по желание на Лоутън, той ще бъде погребан на скромна церемония в тесен семеен кръг.

It is with deep regret that we share the devastating and tragic news of the sudden and totally unexpected passing of John Lawton on 29. June 2021.



John will be greatly missed.



A private funeral service to celebrate John’s life will be held following his wishes.



RIP John Lawton pic.twitter.com/fUaWBa0Pec