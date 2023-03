Похитител взе заложници в германска аптека, полицията го арестува след няколко часа

Заложническа драма в аптека в германския град Карлсруе.

Към 16:30 ч. местно време похитител е взел заложници и е поискал откуп от няколко милиона евро. Малко след 21 ч. полицията е атакувала аптеката и е успяла да задържи нападателя. Не се съобщава за пострадали.

Първоначалната информация бе, че заложниците са няколко, но властите така и не потвърдиха за колко души става дума. Според вестник "Щутгартер Цайтунг" те са били двама.

#UPDATE: A criminal who took two people hostage in a pharmacy in the #German city of #Karlsruhe demands 1 million euros for their release, local media pic.twitter.com/XNqUevIQ82