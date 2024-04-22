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Полицаи в Перник изясняват причините за побой над 15-годишно момче

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от БНТ
14:08, 22.04.2024
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Служители от Първо районно управление в Перник изясняват причините за побой над 15-годишно момче, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е от следобедните часове на 20 април, когато в близост до подлез "Караманица" в миньорския град възникнал скандал между непълнолетното момче и няколко непознати за него мъже и младежи. На 15-годишния бил нанесен побой и след преглед в болнично заведение било установено, че е с фрактура на носни кости.

От ОД на МВР допълват, че са установени участниците в спречкването и е образувано досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата и разследването по случая продължава.

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#полицията в Перник #побой #Перник
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