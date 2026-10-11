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Постоянен Везенков и нова вярна стъпка за Олимпиакос в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Крилото спази традицията, а "червено-белите" продължават по план в елита на южната ни съседка.

Постоянен Везенков и нова вярна стъпка за Олимпиакос в Гърция
Снимка: Olympiacos B.C./X
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Александър Везенков спази традицията и помогна на Олимпиакос да извоюва втори пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници пречупиха Колосос Родос с 99:83 в среща от втория кръг, изиграна в „Шунел Арена“.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран сред титулярите и загатна за своите възможности. Българският национал имаше своите моменти в офанзивен план. Крилото остави на сметката си 16 точки, 4 борби и 1 асистенция за 21 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/4 от средна дистанция, 1/2 зад дъгата и 7/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сред титулярите започна и друг български национал – Коди Милър-Макинтайър, който не успя да се разпише. Американецът български паспорт финишира със скромните за него 3 асистенции, като престоя на паркета 19 минути. При стрелбата си гардът бе 0/1 зад арката.

Селекцията на Йоргос Барцокас има пълен актив от две победи до този момент в шампионата на южната ни съседка. На 18 октомври (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Викос.

Двата отбора вървяха ръка за ръка в дебютните минути, в които високата резултатност властваше, но домакините се пребориха за 5 точки аванс в края на встъпителния период. „Червено-белите“ продължиха в същия дух през следващата десетка и двуцифрената разлика бе факт, за да се приберат в съблекалнята при 54:41.

Тимът от Пирея удържа частичен щурм на своя съперник в хода на третата част и си изкова аванс от 10 точки след 30 минути игра. Домакините отново не се отказаха и в заключителната четвърт, когато интригата отново се завърна, но актуалните първенци на южната ни съседка и в турнира на богатите имаха последната дума, за да приключат победоносно.

Жан Монтеро открадна шоуто за Олимпиаос, завършвайки 30 точки, включително и с 6 успешни стрелби зад дъгата. Еван Фурние наниза 14, Омирос Недзипоглу има 10.

Пейтън Уилис завърши с 13 точки и 4 точни шута от далечна дистанция за Колосос.

#БК Колосос Родос #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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