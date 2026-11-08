Повдигнаха обвинение на разследващ полицай от СДВР за подкуп

Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност разследващ полицай при СДВР за извършено престъпление.

Според събраните до момента доказателства на 06.11.2026 г., около 15:00 ч., в София, в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“, обвиняемият, в качеството си на длъжностно лице – разследващ полицай при СДВР, поискал и приел подкуп в размер на 500 евро.

Паричната сума била поискана и получена, за да извърши действия по служба, като изпрати разследвано от него досъдебно производство на прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за прекратяването му.

На 07.11.2026 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 302, т. 1, пр. последно, вр. чл. 301, ал. 1 от НК. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 3000 евро.

При определяне на вида на мярката за неотклонение е съобразено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, наложило неговата хоспитализация.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.