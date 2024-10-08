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Повериха два мача за Купата на България на жени

Кристиана Георгиева и Християна Гутева ще имат отговорността да влязат в ролята на главни рефери

Снимка: start-photo.bg
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от БНТ
20:21, 08.10.2024
Чете се за: 05:27 мин.
Спорт
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Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. В част от срещите ще има и немалко женско присъствие. Двубоят между Марица 1921 и Беласица бе поверен на Кристиана Георгиева, а нейна помощничка ще бъде Павлета Рашкова. От своя страна Християна Гутева ще бъде главен съдия на мача между Оборище Панагюрище и Спартак Плевен.

Всички срещи са планирани за 13 октомври (неделя).

Ето всички наряди:

13 октомври 2024 година, неделя, 13:00 часа:

Ботев Нови Пазар - Фратрия Варна

ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Михаел Николаев Денчев
АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Христо Митков Минчев
СН: Александър Ангелов Атанасов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Академик Свищов - Монтана 1921

ГС: Владимир Николаев Кирилов
АС1: Борислав Борисов Борисов
АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Христофор Страцимиров Петков
СН: Иво Величков Боев

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Левски 2007 гара Левски - Спортист 2009 Своге

ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Георги Спасов Славов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Рилски спортист-2011 Самоков - ФК Дунав Русе

ГС: Любомир Николаев Вушовски
АС1: Мартин Викторов Михайлов
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Мурад Халил Адем
СН: Антон Янков Терзиев

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Аксаково - Янтра 2019 Габрово

ГС: Светослав Иванов Лазаров
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Мартин Иванов Димитров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Ком-Берковица - Пирин 22 Благоевград

ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Венелин Павлов Иванов
АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Кристиан Кирилов Бучев
СН: Веселин Мишев Добриянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Кюстендил - Марек 1915 Дупница

ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Георги Димчев Великов
АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Черноломец-1919 Попово - ФК Ловеч

ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Богомил Севдалинов Димитров
АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ти: Георги Георгиев Новачев
СН: Йосиф Петров Ронков

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Саяна Хасково - Локомотив Горна Оряховица

ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Цветан Гошов Горанов
АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ти: Тодор Димитров Тодоров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Марица 1921 Пловдив - Беласица Петрич

ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Павлета Веселинова Рашкова
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Георги Иванов Иванов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Локомотив Мездра - Несебър

ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Владимир Йорданов Владимиров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Розова долина Казанлък - Струмска слава 1927 Радомир

ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Мартин Тодоров Мачев
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Петър Димов Аспарухов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Черноморец 1919 Бургас - Етър Велико Търново

ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Димо Неделчев Стоянов
АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ти: Николай Диянов Запрянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Септември 98 Тервел - Добруджа 1919 Добрич

ГС: Кристиян Младенов Тодоров
АС1: Димо Дамянов Вълчев
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Иван Руменов Христов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Вихрен-Сандански - Миньор Перник

ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Вилиян Весков Видинов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:

Оборище-Панагюрище - Спартак Плевен

ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Георги Георгиев Спасов
СН: Асен Йорданов Николов

Съдийската комисия при Българския футболен съюз си запазва правото на промени в назначенията.

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#Кристияна Георгиева #Купа на България по футбол 2024/2025 #Християна Гутева
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