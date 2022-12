Празнични концерти в духа на Коледа в ефира на БНТ 1

За поредна година БНТ си поставя за цел да развесели зрителите в празничните дни, да внесе коледен уют в домовете и да сгрее душите и сърцата с тематични коледни концерти.

Обществената телевизия ще излъчи в ефира си вълнуващи изпълнения на талантливи родни звезди като Любо Киров, Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа, Михаела Маринова, Поли Паскова, Станислав Сланев – Стенли. В празничната музикална програма на БНТ 1 намират място още творби на Андреа Бочели, Лучано Павароти, Дейвид Гарет и други.

В навечерието на Бъдни вечер (24 декември) от 20.30 ч. зрителите на БНТ ще се насладят на грандиозния концерт на Любо Киров от зала „Арена Армеец” - „Целуни ме“. В него поп звездата изпълнява едни от най-големите си хитове, сред които „Всички пътища водят към теб“, „Целуни ме”, „Ти можеш”, „Както преди”, „Летим”, „Ако някога”, „Има ли цветя” и др. Специални гости на Любо Киров по време на спектакъла са колегите му Михаела Маринова, Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа и Станислав Сланев – Стенли.

В първия ден на Рождество (25 декември) от 13.30 ч. БНТ 1 ще излъчи юбилейния концерт 75 години ансамбъл „Гоце Делчев“. По-късно в същия ден – от 19.00 ч. следва празничния спектакъл на Гвардейския представителен духов оркестър, с участието на Детския радиохор. Шоуто ще зарадва зрителите с популярни и обичани мелодии и много музикални изненади. В 22.05 ч. за прекрасен завършек на коледния ден, зрителите ще видят още концерта на златния глас Андреа Бочели – „Една нощ в Сентрал парк”.

Във втория ден на Рождество (26 декември) от 12.30 ч. по-традиция обществената телевизия ще излъчи празнично Коледно матине със солисти Еделина Кънева, Орлин Горанов и Мария Илиева. Музикалното събитие отново ще предложи на публиката красива музика, майсторски изпълнения и неповторимо настроение. Заедно със солистите на сцената на зала „България“ ще се изявят и учениците на НМУ „Любомир Пипков“. Младежката филхармония „София” с диригент Славил Димитров ще е музикалният домакин, а солисти от училището и Младежката хорова капела също ще пеят на концерта.

Ще прозвучат „Joy to the world“ от Хендел, „Panis Angelicus“ от Цезар Франк, „Noel“ от Адолф Адам, „Тиха нощ, свята нощ“ от Грубер, „Лешникотрошачката“ от Чайковски и други. За първи път на софийска сцена ще прозвучи авторската песен на Славил Димитров „Коледна звезда“. Тази година събитието дава шанс за изява на младите музикални таланти заедно с утвърдените имена. Концертът е под патронажа на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев. Организира се от сдружение „Избери България“ и се завръща в зала „България“ в София.

Празничната програма на БНТ 1 продължава с великолепното музикално представление на поп певеца Орлин Павлов. От 20.30 часа обществената телевизия ще предложи на зрителите музикалния му спектакъл от зала „България“ – „Само една нощ”. В него участват Биг бенда на БНР, чийто диригент е Антони Дончев и Женски хор „Ваня Монева“ с диригент Ваня Монева. За още по-голямо удовлетворение на зрителите, програмата е допълнена от пиесите: „Jingle Bells Jazz”, „Живи легенди“, “Almost like being in love”, „Заедно“, „Chicago” и др., на режисьора Васил Къркеланов.

На празничния 27 декември (вторник) от 12.30 ч. в ефира на БНТ 1 ще се излъчи концерт на фантастичният Ансамбъл „Чинари“. Късната празнична програма продължава в 20.30 ч. с концерт на недостижимия тенор Лучано Павароти. Ще прозвучат мелодии, които винаги ще помним, в допълнение с кадифените гласовете на приятелите му Браян Адамс, Джорджа, Андреа Бочели и др. В края на деня, зрителите ще чуят още изпълненията на рок легендата Ринго Стар и „Дъ Раундхедс“ от 00.15 ч.

На 28 декември (сряда) в 12.30 ч., меломаните ще имат възможонстта да се насладят на златните хитове на Поли Паскова. От 22.00 ч. очаквайте концерта на виртуозния Дейвид Гарет – „Рок симфония“ от Берлин, който ще предложи невероятна емоция и хитове за всички времена! За финал на най-магичните дни от годината в 00.15 ч., зрителите ще чуят американската певица и композиторка Нора Джоунс.

