Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха при авария на асансьор

Председателят и секретарят на РИК – Благоевград пострадаха след авария на асансьора в сградата на Областна администрация.

Минути преди началото на редовна пресконференция на РИК, аварира асансьорът, в който пътуваха Мартин Бусаров и Йорданка Борисова. Двамата останаха затворени в асансьорната уредба повече от половин час.

След като бяха изведени от техническо лице, обслужващо машината, двамата заявиха, че председателят е поел удара от рязкото спиране на асансьора. Двамата помолиха медиите за отсрочка на редовната пресконференция, тъй като не се чувстват добре.

В момента те са на преглед в Спешния център в Благоевград. Председателят Мартин Бусаров е с оплаквания от болки в ръката и замаяност. Секретарят Йорданка Борисова е в добро общо състояние. Очаква се след прегледа двамата да се върнат към служебните си задължения.

