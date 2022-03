Премиерът Кирил Петков е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски

Българският премиер Кирил Петков е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски. Това съобщи самият държавен глава с пост в официалния си профил в Туитър.

"Проведохме конструктивен разговор с министър-председателя Кирил Петков. Обсъден беше ходът на противодействие на агресията, както и критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села. Трябва заедно да спрем хуманитарната катастрофа", пише в поста си Зеленски.

Had a constructive conversation with Prime Minister @KirilPetkov. Informed about the course of counteraction to aggression. The critical humanitarian situation in cities and villages was discussed. We have to stop the humanitarian catastrophe together!