Президентът поздрави ИТН, че са гласували против промените в Конституцията за избора на служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за избор на служебен премиер. На "Дондуков" 2 започва срещата между държавния глава и представители на "Има такъв народ".

За срещата с президента дойдоха председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов, заместник-председателят Станислав Балабанов и секретарят на групата Павела Митова.

Йотова изтъкна като ангажимент да се осигурят честни и прозрачни избори.

"Едновременно са това дълбокото ми убеждение е, че държавата през този период не може да спре и не бива да спира. Промените в Конституцията предполагат и работещо Народно събрание и споделена отговорност между работата на бъдещия МС и на парламента. Имаме много големи проблеми по отношение на бюджета - работим с удължен, който не беше предвиден за страна, която е в еврозоната. Имаме ценови шок, с който трябва да се справим", каза в началото президентът Йотова.

Йотова поздрави и ИТН за това, че са гласували против промените в Конституцията, касаещи правилата и избора на служебен премиер.

"Ще работим с тази променена Конституция, което означава, че ние разрушаваме духа на Конституцията, разделението на властите, техният взаимен контрол и възможността да бъде съставен служебен кабинет, далеч от политическото статукво, с който да се премине парламентарната избори", каза Йотова.

Отговорността за този избор е изцяло на НС, каза и пред ИТН държавния глава. Йотова отново подчерта, че Цялото й усилие е датата на изборите да е първата възможна след като минат консултациите и Великден.

"Вие сте президент в една интересна ситуация. Получи се малко неочаквано, за сметка на това сте натоварена с отговорност и сте натоварена с очаквания. Що се отнася до това, че сме без бюджет и социална защита, съмнения за спекула в някои сектори, това е така, но причината а това е свалянето на редовно правителство. Протестите бяха организирани основно от ПП-ДБ под наслов „не на бюджета", каза Тошко Йорданов от ИТН.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

От своя страна, Тошко Йорданов отбеляза, че ИТН два пъти са сезирали КС за "домовата книга".

"Що се отнася до "домовата книга", президентът Радев имаше по-малък избор от вас, говоря за хората, които се се съгласили… В настоящото положение има двама, които са ярко политически оцветени. Единият - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП-ДБ. Той е чиста политическа кандидатура. Димитър Главчев беше председател на НС от името на ГЕРБ. Той също е политически грейнал. От останалите трима си е ваша отговорност как ще прецените", каза Йорданов.

По-рано днес Илияна Йотова разговаря с представители на "ДПС - Ново начало" и с "БСП - Обединена левица".