Президентът Радев поздрави Джо Байдън в Туитър

Поздравявам Джо Байдън и Камала Харис за успеха на тяхната кампания на президентските избори в САЩ през 2020 г. Това написа държавният глава Румен Радев в профила си в Туитър.

По думите на българския президент американските граждани, участвали във вота за избор на президент на САЩ, са ръководени от желанието си да допринесат за продължаването на демократичните традиции на своята родина.

"Убеден съм, че отношенията между Република България и Съединените американски щати ще продължат да се развиват и укрепват“", се казва още в посланието на българския държавен глава.

My greetings to @JoeBiden & @KamalaHarris on the success of their campaign. American citizens who voted were led by desire to contribute to the continuation of democratic traditions of their homeland. I am sure the relations of Bulgaria with the US will develop and strenghten.