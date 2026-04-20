При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пазарджик

Централната избирателна комисия започна да публикува резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април, при 100% обработени протоколи в Пазарджик.

"Прогресивна България" – 51,14%

ГЕРБ-СДС – 14,12%

ДПС – 7,63%

ПП-ДБ – 7,07%

"Възраждане" – 3,8%

МЕЧ – 3,67%

"Величие" – 3,25%

"БСП – Обединена левица" – 3,08%

"Сияние" – 2,3%

"Има такъв народ" – 0,62%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,61%